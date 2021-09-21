Соединенное Королевство продолжит содействовать демократическому и экономическому развитию Армении

Министр по европейским делам Соединенного Королевства Венди Мортон по случаю 30-летия Независимости Республики Армения направила поздравительное послание.

«Поздравляю Армению с 30-летием Независимости. Я рада была посетить Армению в феврале. Великобритания и впредь будет поддерживать демократическое и экономическое развитие Армении», - как сообщает «Арменпресс», написала Венди Мортон на своей странице в Twitter.