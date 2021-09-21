Новые реалии диктуют укрепление отношений: президент Ирана поздравил с Днем Независимости

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси направил президенту Армену Саргсяну и премьер-министру Николу Пашиняну поздравительные послания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Президент Ирана, в частности, подчеркнул, что отношения с Арменией всегда были взаимовыгодными, и с годами они лишь улучшались.

Раиси отметил, что многочисленные возможности двух стран, а также новые реалии в регионе и на международной арене требуют углубления связей, выполнения ранее достигнутых договоренностей и открытия новых возможностей сотрудничества.

Он также выразил надежду, что добрососедские отношения между Арменией и Ираном будут расширяться и на двустороннем, и на международном уровнях во благо обеих стран.