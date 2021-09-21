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Араик Арутюнян поздравил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с Днем независимости

Араик Арутюнян поздравил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с Днем независимости

21 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян, будучи в Ереване по случаю 30-летия Независимости Республики Армения, нанес визит первому президенту Республики Армения Левону Тер-Петросяну.  Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах сообщает, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с последними событиями в Арцахе, с уточнением его международного статуса, а также с усилиями по его достижению.


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