Араик Арутюнян поздравил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с Днем независимости

21 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян, будучи в Ереване по случаю 30-летия Независимости Республики Армения, нанес визит первому президенту Республики Армения Левону Тер-Петросяну. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах сообщает, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с последними событиями в Арцахе, с уточнением его международного статуса, а также с усилиями по его достижению.