Италия уверена в будущем отношений с Арменией: президент Италии поздравил Армена Саргсяна

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла по случаю Дня независимости Армении направил президенту Республики Армену Саргсяну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«Ереван и Рим объединяет искренняя дружба, уходящая корнями в традиции тысячелетних и плодотворных отношений. Наследие древних цивилизаций, взаимное расположение, существующее между нашими народами, продолжают развивать прекрасные двусторонние отношения, которые еще больше укрепятся во время Вашего долгожданного государственного визита.

На этой прочной основе Италия с уверенностью смотрит в будущее отношений с Арменией, надеясь, что диалог между Ереваном и Европейским союзом откроет новые и большие возможности для Вашей страны и для всего региона.

«Господин президент, направляю Вам мои наилучшие пожелания личного благополучия. Мои поздравления и дружественному армянскому народу», - говорится в послании президента Италии.