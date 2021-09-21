Мы обязаны своей работой укреплять ценности независимой государственности: председатель НС Арцаха

Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян по случаю 30-летия провозглашения Республики Армения направил послание.

«Дорогие соотечественники, 21 сентября исполняется 30-летие независимости Третьей Республики Армения.

21 сентября 1991 г. Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа, объявил о создании Независимого государства. Путь к построению независимости сопровождался множеством вызовов и достижений, и, к сожалению, безвозвратных потерь.

Мы склоняем головы в память о тысячах армян, отдавших свои жизни на пути к независимости. Их имена не только на каменных плитах, но и в душах и сердцах всех армян. История ответит на ряд вопросов, а сегодня я хочу подчеркнуть, что у нас должно быть достаточно воли и возможностей, чтобы вместе противостоять всем вызовам. Мы обязаны своей созидательной работой укреплять ценности независимой государственности.

Своей жизнью и своим образом жизни мы должны закрепить и скорректировать Независимость Республики Арцах и Республики Армения, в меру своих сил способствовать процессу защиты, усиления и процветания независимой страны.

Так давайте защищать и укреплять нашу Родину - Армению и Арцах как ось, как опору наших национальных устремлений. Мира, прогресса и воли всему армянскому народу», - говорится в послании Артура Товмасяна.