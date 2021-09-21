В Президентском дворце состоялась церемония награждения

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Армен Саргсян вручил высшие награды и звания представителям различных сфер, в том числе военным, сотрудникам полиции, врачам, деятелям культуры. Посмертные награды были вручены тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя Родины.

Как сообщает «Арменпресс», 21 сентября президент республики вручил около 100 наград. Герои, отдавшие свои жизни за Родину, посмертно были награждены орденами «Боевой крест» первой степени, медалями «За защиту Отечества».

В церемонии награждения участие приняли премьер-министр РА Никол Пашинян, председатель НС Ален Симонян и другие высокопоставленные лица. 21 сентября Третья Республика Армения отмечает 30-летие своей независимости.

30 лет назад армянский народ на референдуме независимости Армении решительно сказал «да». При 95% -ном участии взрослого населения Армении 99,5% избирателей на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что Республика Армения является независимым демократическим государством за пределами СССР?» дали положительный ответ. Двумя днями позже, 23 сентября, Верховный совет страны объявил Армению Независимой суверенной республикой.