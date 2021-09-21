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Генеральный секретарь ОЧЭС по случаю Дня Независимости поздравил Арарата Мирзояна

Генеральный секретарь ОЧЭС по случаю Дня Независимости поздравил Арарата Мирзояна

Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску по случаю 30-летия Независимости Армении направил министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну поздравительное письмо. Был приложен и перевод на армянский язык. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

«Ваше Превосходительство, дорогой господин министр, мне очень приятно в связи с национальным праздником Республики Армения - Днем независимости от имени коллег из постоянного международного секретариата ОЧЭС и от себя лично направить Вашему превосходительству теплые поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего прогресса Вашей стране и благополучия всех ее граждан.

Мы ценим приверженность Армении демократии и устойчивому экономическому развитию, а также ее вклад в реализацию целей и задач ОЧЭС.

Я хотел бы заверить Вас, что ОЧЭС желает и дальше углублять свое тесное сотрудничество с Вами и с Вашей командой в Министерстве иностранных дел

Примите заверения в моем самом глубоком уважении», - написал Лазар Команеску.

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