Генеральный секретарь ОЧЭС по случаю Дня Независимости поздравил Арарата Мирзояна

Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску по случаю 30-летия Независимости Армении направил министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну поздравительное письмо. Был приложен и перевод на армянский язык. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

«Ваше Превосходительство, дорогой господин министр, мне очень приятно в связи с национальным праздником Республики Армения - Днем независимости от имени коллег из постоянного международного секретариата ОЧЭС и от себя лично направить Вашему превосходительству теплые поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего прогресса Вашей стране и благополучия всех ее граждан.

Мы ценим приверженность Армении демократии и устойчивому экономическому развитию, а также ее вклад в реализацию целей и задач ОЧЭС.

Я хотел бы заверить Вас, что ОЧЭС желает и дальше углублять свое тесное сотрудничество с Вами и с Вашей командой в Министерстве иностранных дел

Примите заверения в моем самом глубоком уважении», - написал Лазар Команеску.

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