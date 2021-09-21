В Армении подтверждено 494 новых случаев заражения COVID-19

В Армении всего подтверждено 254 436 случаев заражения COVID-19, из которых вылечились 236 968, есть 5 161 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11114 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении

По состоянию на 11:00 21 сентября подтверждено 494 новых случаев заражения COVID-19, 390 граждан выздоровели, есть 18 летальных исходов. За прошедший день в Армении проведено 4 537 тестов.

Таким образом, общее количество тестов составило 1 миллион 660 016.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 193.