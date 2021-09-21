Президент Армении в Ераблуре почтил память героев, павших за независимость и защиту Родины

По случаю Дня независимости Республики Армения, 21 сентября, президент Армен Саргсян посетил военный пантеон «Ераблур», чтобы отдать дань памяти героев, отдавших свои жизни за независимость Родины и погибших за защиту Родины. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент республики возложил цветы на могилы героев, павших в Апрельской войне 2016 года и во время последней Арцахской войны.

Президент Саргсян также возложил цветы к могилам Национального героя Армении, Героя Арцаха, первого министра обороны Республики Армения Вазгена Саргсяна, Национального героя Армении Монте Мелконяна, а также генерала Андраника.

От имени президента Республики у Мемориальной стены был возложен венок в память героев, павших за свободу и независимость Родины.