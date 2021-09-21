Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по случаю Дня независимости Армении направил президенту Армену Саргсяну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА.

«От имени правительства Китая, народа и себя самого искренне поздравляю и желаю Вам и дружественному народу Армении всего наилучшего.

В настоящее время между Китаем и Арменией сохраняется динамика развития двусторонних отношений. Китай и Армения поддерживают друг друга в ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес, сотрудничают в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в совместной борьбе с пандемией.

Я высоко ценю армяно-китайские отношения, готов вместе с Вами приложить все усилия для углубления политического взаимного доверия, укрепления отношений традиционной дружбы, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах во благо двух стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а армянскому народу - мира и процветания», - говорится в послании.