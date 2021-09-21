Эмир и премьер-министр Катара поздравили с 30-летием Независимости Армении

Высшее руководство Катара по случаю Дня Независимости Республики Армения направило поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани направил послание президенту Армении Армену Саргсяну, поздравив его с 30-летием Независимости страны.

Премьер-министр Катара, министр внутренних дел Абдулла бин Насер бин Халифа Аль Тани направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну.