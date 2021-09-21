Франция рядом с Арменией, чтобы помочь преодолеть вызовы войны в Арцахе: Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю 30-летия Независимости Армении направил президенту Армену Саргсяну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента РА.

«Господин Президент, по случаю Дня Независимости Республики Армения я передаю Вам и армянскому народу мои наилучшие пожелания счастья, процветания и успехов. Францию и Армению связывают привилегированные отношения, уходящие корнями в глубокую историю. Эти близкие и доверительные дружеские отношения продолжаются и сегодня во всех сферах. Франция в установлении мира в регионе также хочет сыграть свою роль, и в этом духе она поддерживает Армению, чтобы помочь ей преодолеть проблемы, с которыми она сталкивается и через год после кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. В этой связи Франция особенно будет привержена сохранению богатого культурного наследия региона, которое отражает уникальность и богатство Южного Кавказа», - написал Эммануэль Макрон.

По его словам, они в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ приложат все усилия для поиска прочного решения конфликта, для стабилизации ситуации на Южном Кавказе и регионального развития и процветания.

«Это предполагает возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы. Франция как страна-сопредседатель готова поддержать этот процесс. По этому случаю, с подтверждениями моих наилучших пожеланий, прошу принять глубокие заверения в моем уважении», - написал президент Франции.