Послание Католикоса Всех Армян Гарегина II по случаю Дня Независимости Республики Армения

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, по случаю 30-летия Независимости Республики Армения, направил поздравительное послание, призвав к защите и сохранению Независимости, завоеванной дорогой ценой.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил руководитель информационной системы Первопрестола Ваграм Меликян.

«В этом году исполняется 30 лет восстановления нашей независимой государственности. Три десятилетия назад наш народ единой волей, сплоченно избрал путь восстановления независимости, чтобы с энтузиазмом и вдохновением реализовать свои многовековые желания и мечты. Наш народ прошел трудный путь государственного и отечественного строительства, столкнулся с множеством проблем, принес большие жертвы. Со славными победами, успехами и достижениями у нас были упущения, неправильные процессы, как на родине, так и на международных площадках. В прошлом году мы прошли через новое национальное испытание. Азербайджан снова развязал войну против Республики Арцах. Худшие последствия катастрофической войны, раны, которые кровоточат по сей день, создали совершенно новую ситуацию в жизни нашего народа. В наших сердцах глубокая боль наших потерь, по нашим павшим, пленным и пропавшим без вести, тревога неуверенности в будущее, но также и решимость снова встать на ноги, чтобы избавиться от бедствий и невзгод, чтобы обеспечить нашему народу безопасные условия жизни в Арцахе и в Армении», - написал Гарегин II.

Он подчеркнул, что независимость Родины - это большая ценность, Армянская Церковь на протяжении веков в душах сыновей Армении хранила идею независимости, благословляла наяборьбу за свободу, делала все возможное ради прогресса независимой Родины.

«Главный символ 30-летия Независимости - это возрождение прогрессивной, процветающей, процветающей страны в любви и в единстве. Сегодня, к сожалению, вместо солидарности и диалога мы часто видим нетерпимость. Проблемы, стоящие перед нашей страной и народом, требуют единства, совместных усилий и реализации единомышленников. Мы с национальным единством должны защищать и сохранять нашу независимость, преодолевая внутренние и внешние вызовы на пути к этой священной миссии, потому что наше независимое государство является самой сильной гарантией нашего существования. По случаю Дня независимости Мы приносим наше патриаршье благословение всему нашему народу, призывая его верить, объединившись вокруг своей Родины. Мы молимся Небесному Хранителю о даровании мира нашей Родине, безопасной жизни нашему народу! И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!», - написал Католикос.