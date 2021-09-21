Белоруссия и Армения должны полноценно использовать потенциал сотрудничества: Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю Дня Независимости Армении направил президенту Армену Саргсяну и премьер-министру Николу Пашиняну поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Белта».

Лукашенко подчеркнул, что за 30 лет независимости Беларусь и Армения сохранили и укрепили двусторонние связи.

«Уверен, что наши исторические дружеские отношения, межличностные контакты, основанные на доверии, и эффективное сотрудничество в различных интеграционных форматах и впредь будут служить прочной основой для конструктивного политического диалога, реализации многообещающих экономических и гуманитарных проектов во благо двух стран»,- говорится в поздравительном послании президенту Саргсяну.

В послании к премьер-министру РА Николу Пашиняну президент Беларуси подчеркнул, что долгосрочному эффективному сотрудничеству между Минском и Ереваном всегда было присуще уважение и стремление к углублению традиционных дружественных и надежных отношений.

«Уверен, что при Вашей активной поддержке Беларусь и Армения будут в состоянии полноценно использовать весь потенциал двустороннего сотрудничества, обогащая его новыми примерами успешного взаимодействия, которое будет служить интересам наших народов», - написал Лукашенко.