США продолжат предпринимать меры по освобождению армянских пленных: Джо Байден

«Уважаемый премьер-министр, от имени американского народа хочу пожелать Вам, армянскому народу, счастливого и безопасного Дня Независимости.

Наши две страны объединяют исторические, семейные, дружеские узы, в том числе и 1,5 миллиона американцев армянского происхождения, которые способствуют обогащению и укреплению наших двусторонних связей. В этом году мы будем отмечать 30-летие двусторонних отношений между нашими странами. Мы готовы и в ближайшие годы поддерживать армянский народ на его демократическом пути, поддерживая, в частности, Ваши усилия по укреплению демократических институтов, продвижению прав человека, борьбе с коррупцией и обеспечению верховенства закона.

За последний год армянский народ столкнулся со многими проблемами, включая и человеческие жертвы в результате боевых действий в нагорно-карабахском конфликте. Разделяя скорбь армянского народа, мы с Вашим правительством, для стимулирования региональной стабильности и урегулирования конфликта, рука об руку будем работать в рамках Минской группы ОБСЕ и других региональных форматов.

Соединенные Штаты продолжат предпринимать шаги по освобождению армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.

Наконец, мы намерены продолжить наше сотрудничество и в борьбе с пандемией, на которую Соединенные Штаты предоставили Армении более 14,2 миллиона долларов. Мы продолжим совместную работу по восстановлению глобальной экономики с участием всех сторон.

Примите мои наилучшие пожелания, направленные армянскому народу по случаю 30-летия Независимости».