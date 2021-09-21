Сплотимся вокруг Родины и построим светлое будущее: Католикос Великого Дома Киликийского Арам I

Католикос Великого Дома Киликии Арам I по случаю Дня Независимости Армении направил послание. Как сообщает «Арменпресс», Католикос Арам I в сложной ситуации, создавшейся в Армении и в Арцахе, призвал к объединению вокруг Родины и к всеобщей ответственности.

«По случаю 30-летия Независимости Республики Армения Мы патриаршим благословением Католикосата Великого Дома Киликии приветствуем любимых детей нашего народа. Мы отмечаем Независимость Армении в тяжелых и неопределенных условиях. Во время 44-дневной войны мы понесли много потерь, у нас много пленных и раненых, мы потеряли огромные территории. Наш народ разочарован, он в отчаянии, настоящее и будущее своей Родины он видит неопределенным. Воистину, 30 лет назад мы одержали победу. Но сегодня мы побеждены. Почему и как? Люди ждут ответа на эти и на многие другие вопросы, требуя полного и прагматичного подхода. Прошлое нельзя рассматривать как прошедшее. Самоанализ и исправление - первый шаг к выводу Армении из нынешней неопределенной и нестабильной ситуации.

На внешнем фронте опасные волны приближаются к берегам Армении. В небе Армении сгущаются темные тучи. Мы должны быть бдительными и реалистичными, ясно и правильно оценивать видимые и невидимые события, происходящие вокруг нас.

Вопреки предупреждениям международного сообщества, Азербайджан с гордостью заявляет, что он разрешил свой спор с Арменией.

С другой стороны, пользуясь новой ситуацией на Кавказе, Турция протягивает Армении руку «добрососедства», заявляя, что она посылает Армении позитивные послания и получает от нее позитивные ответы. Турция также, в свою очередь, требует от Армении: взаимного признания территориальной целостности региона и прекращения стремления к признанию Геноцида армян.

И фактически, наши дружественные страны в силу своих интересов в регионе, то молча, то громко разделяют так называемые «миротворческие» подходы Азербайджана и Турции. Таким образом, вчерашний подсудимый сегодня стал судьей, обвиняемый - истцом, совершивший геноцид - правозащитником. И в вопросе геноцида - и прежнего и нового Армения осталась одинокой и, к сожалению, всегда в роли уступающей.

Задумываемся ли мы о формировании нового пантюркистского союза, основанного на военно-политических интересах и руководствующемся экспансионистскими перспективами? Задумываемся ли о том, что, следуя требованиям Азербайджана, Армения будет разделена, потеряет территориальную целостность и поставив под угрозу свой суверенитет? Понимаем ли мы, что, пожимая протянутую руку Турции, претензии нашего народа на территории и признание геноцида обрекаем на забвение, а независимость Армении ставим под угрозу.

И все эти события приведут Армению к неопределенному будущему.

Мы маленькая страна, окруженная недружественными странами. Географию региона изменить нельзя. Однако можно принять такие подходы и прояснить позиции в соответствии с императивными меняющимися геополитическими условиями, которые не поставят под угрозу высшие интересы Армении, и ее будущее. Строгое сохранение независимости и суверенитета, территориальной целостности и безопасности Армении является национальной святыней нашего народа.

Да, в дипломатии нужно быть гибким, но не пораженческим. В свете нынешних геополитических условий в регионе необходимо быть реалистами, но не идти на компромиссе. Следует уважать мнение наших военно-политических друзей, но и учитывать их интересы. Нужно иметь дальновидность и мужество, чтобы в любых условиях и всем суметь сказать НЕТ, всегда идя ради общих и высших интересов Армении.

Тревоги и вызовы, окружающие Армению, носят общеармянский характер и по своим последствиям. Поэтому принимать решения в рамках текущих правительственных обсуждений невозможно, это неправильно. Мы несем коллективную ответственность перед историей.

В первую неделю 44-дневной войны мы предложили премьер-министру организовать общенациональное совещание, чтобы совместно противостоять ужасной угрозе, стоящей перед Арцахом. Мы повторяем то же самое сегодня. С фатальными проблемами и тревожными ситуациями, которые затмевают настоящее и угрожают будущему Родины, необходимо бороться общенациональными усилиями, волей и видением. Это то, что диктует наша многовековая история. Это диктует и нынешняя кризисная ситуация

Независимость - это дар, данный Богом, и ее защита - священная миссия. Независимость Родины - стержень силы нации и залог вечности. Поэтому празднование Независимости Армении должно стать призывом к пробуждению и к национальному единству. Так объединимся вокруг Родины и построим ее светлое будущее с общей ответственностью и приверженностью. И да хранит Господь Армению, Арцах и Диаспору, эти три неразделимых полюса нашего народа», - говорится в послании Католикоса Арама I.