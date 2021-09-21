Султан Омана поздравил президента Армении, пожелал армянскому народу прогресса и процветания
10:26, 21 Сентябрь, 2021
Его Величество султан Омана Хайсам Бин Тарик в связи с 30-летием Независимости страны направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», Его Величество в послании президенту Саргсяну выразил свои искренние чувства и наилучшие пожелания.
Его Величество пожелал дружественному народу Армении дальнейшего прогресса и процветания.
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