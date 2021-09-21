Султан Омана поздравил президента Армении, пожелал армянскому народу прогресса и процветания

Его Величество султан Омана Хайсам Бин Тарик в связи с 30-летием Независимости страны направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», Его Величество в послании президенту Саргсяну выразил свои искренние чувства и наилучшие пожелания.

Его Величество пожелал дружественному народу Армении дальнейшего прогресса и процветания.