В будущем армяно-американских отношений мы видим позитив: посол США в Армении

Армения движется по пути демократических реформ и создания экономических возможностей для своих граждан. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в послании посла США в Армении Линн Трейси по случаю Дня независимости Армении.

«Ровно тридцать лет назад подавляющее большинство армянского народа проголосовало за выход из состава Советского Союза, сделав первый шаг к восстановлению статуса Независимого суверенного государства. Сегодня, когда мы отмечаем тридцатую годовщину Независимости Республики Армения, я вижу силу и стойкость армянского народа, решимость построить лучшее будущее, несмотря на беспрецедентные проблемы, такие как пандемия, война, поразившие Армению в прошлом году. Я вижу, что этот древний народ путем независимости открывает новую главу своей истории. Армения проводит демократические реформы и создает экономические возможности для своих граждан, одновременно стремясь решать ключевые проблемы безопасности. На протяжении тридцати лет армяно-американское партнерство основывалось на этих общих ценностях», - написала посол.

Первое посольство США в Армении открылось вскоре после обретения страной независимости в 1992 году, но армяно-американское партнерство началось задолго до установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Еще в 1919 году․При президенте Вудро Вильсоне правительство США оказало помощь всем армянам, пострадавшим от Геноцида, по всему региону.

Соединенные Штаты сыграли активную роль и в оказании помощи Армении после разрушительного землетрясения 1988 года․ Правительство Соединенных Штатов и частные лица оказали техническую и финансовую помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и бездомных.

Реакция США была обусловлена не только масштабом этой трагедии, но и глубиной существующих связей между нашими народами. Говоря о связи между нашими народами, нельзя не упомянуть об активной армянской диаспоре в США, которая всегда была ключевым фактором отношений наших двух стран. С установлением дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Республикой Армения возможности нашего партнерства расширились. И тридцать лет спустя, в течение которых Соединенные Штаты предоставили Армении помощь на сумму около 3 миллиардов долларов, наши связи стали крепче, чем когда-либо. Создание и содействие сильным демократическим институтам, обеспечение верховенства закона, борьба с коррупцией, гуманитарная помощь нуждающимся, повышение потенциала структур безопасности, определение экономических возможностей, укрепление системы здравоохранения, сохранение культурного наследия, расширение образовательных возможностей, инвестирование через программы обмена, поддержка региональных мирных инициатив․Это широкий спектр двусторонних отношений, на создание и укрепление которых были направлены наши совместные усилия», - отметила посол.

По словам Линн Трейси, многоплановое партнерство между двумя странами нацелено на улучшение жизни людей, обеспечение их здоровья и безопасности.

“Как сказал президент Байден в своей речи, посвященной Геноциду армян в начале этого года, «сегодня, оплакивая потери, давайте посмотрим в будущее, в мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, который не омрачен повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, мир, в котором соблюдаются права человека, где все люди могут жить своей жизнью с достоинством и безопасностью». Последние двадцать месяцев были периодом испытаний, но вновь были продемонстрированы стойкость армянского народа и сила армянской демократии. Этим летом прошли парламентские выборы, которые не только получили высокую оценку международных наблюдателей за обеспечение основных прав, но и стали предметом гордости для многих армян, которые увидели, что, несмотря на трудности, демократия в Армении остается нетронутой. И хотя мы не должны забывать о вызовах, трагедиях и трудностях, которые не преодолены до сих пор, мы должны помнить обо всем, чего добилась Армения, и о потенциале для новых достижений. Продолжая нашу работу на прочном фундаменте связей, установленных за последние тридцать лет, мы видим позитивное будущее армяно-американских отношений. Мы продолжаем с уверенностью смотреть в будущее Армении как суверенного, процветающего государства, подотчетного своему народу, и не имеющего угроз от соседей. Пока Армения движется по пути, избранному 21 сентября 1991 года, мы ожидаем продолжения нашего партнерства”, - добавила посол США в Армении.