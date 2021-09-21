Мы должны выйти из ситуации с высоко поднятой головой и идти вперед: президент РА

Президент Армен Саргсян по случаю Дня Независимости Армении направил поздравительное послание. «Арменпресс» передает поздравление президента.

«Дорогие соотечественники, уважаемые граждане Республики Армения! Сегодня исполняется 30-летие со дня провозглашения Независимости Республики Армения. Оно исполнилось в сложной и критической ситуации, когда возникло множество проблем и вызовов. Накануне годовщины катастрофической войны, в условиях боли и гибели тысяч молодых людей, неопределенных судеб наших соотечественников в плену и в неизвестности, неизлечимых ран наших душ и тел и прерванных мечтаний. В ситуации, когда мы вместе со всем миром вынуждены бороться с пандемией. В то время, когда страна остро нуждается в нашей сплоченности, в наших умах и в наших совместных усилиях. Когда нам нужно глубже осознать и защитить свою идентичность, когда нам нужны единство и умение выслушать, понять, проявить взаимное уважение и терпимость, разделить боль друг друга.

30 лет назад, как и сегодня, был трудный период для нашего народа, опять же стоял вопрос, как мы сможем его преодолеть? И мы победили! 21 сентября 1991 года мы осуществили нашу давнюю мечту - объявить Республику Армения независимым государством. Более того, нашу независимость никто нам не преподнес. Мы старались, мы боролись и мы достигли. Достигли своей волей и самоотдачей, и ценой жизни многих наших соотечественников.

Я вновь преклоняюсь перед памятью всех тех, кто пожертвовал собой ради Независимости, суверенитета, свободы и безопасности Арцаха. Я выражаю глубочайшее уважение всем тем, кто внес свой вклад в достижение Независимости.

Дорогие соотечественники!

В течение 30 лет по разным объективным и субъективным причинам мы не смогли в полной мере реализовать возможности, предоставленные Независимостью, нам не удалось развить победу и успех. Казалось, что для этого есть все, и мечты и идеи, воодушевление и воля, опыт прошлого и стремление к будущему.

Однако сегодня выяснилось, что мы не оценили то, что имели. Более того, мы недооценили как достижение, так и потери.

Силу своего духа мы использовали не столько для достижения настоящего успеха, сколько для того, чтобы радоваться желаемому успеху.

Удар, полученный через тридцать лет, к сожалению, принял форму новой войны ...

Сегодня история нашей страны, людей, настоящее и будущее переплелись. Мы должны извлечь уроки из прошлого. В то же время мы не должны позволять прошлому - мешать нам двигаться вперед.

Самым главным вопросом нашей Родины остается, и еще долго будет оставаться национальная безопасность. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить нашу систему безопасности. Без сильной системы безопасности не сможет добиться развития и прогресса.

Мы должны приложить больше усилий для будущего развития нашей Родины - Армении и Арцаха. Но сначала мы должны оценить и осознать жизненную ценность Независимого государства в реальности, а не в эмоциональном поле.

Государственность становится реальностью, когда она живет в нас, в нашей работе, в нашем образе жизни, в нашей семье, в нашем образе мышления.

У нас должна быть четкая национальная государственная повестка дня, видение, программа, которая должна направлять наши действия в отношениях с нашими партнерами и в международных отношениях в целом. Нам нужно глубокое осознание национальной идентичности и государственности.

Нам нужно единство, чтобы наша Родина стала безопасным, сильным, здоровым государством во всех отношениях. Требуется терпение, чтобы понять, что эти трудности временные, мы сможем их преодолеть. Нам нужна дальновидность, чтобы увидеть новые возможности даже в такой ситуации.

Нужен реализм, переосмысление действительности. Не только государство должно быть перезапущено, но и наше чувство государственности, осознание возможной опасности ее утраты.

Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой и выпрямленной спиной. Двигаться вперед в атмосфере солидарности и терпимости, национального согласия, смело, достойно, прямо и честно смотреть друг друга в глаза, с твердой решимостью отказаться от формализма, популизма и сделать реальные шаги. И своей целеустремленностью сделать нашу Родину - Армению и Арцах безопасной и процветающей.

История помнит и поражения, и победы. Мы должны уметь жить как государство, как народ, как общество таким образом, чтобы заставить историю говорить лишь о наших достижениях и победах.

День Независимости объединяет всех нас – Армению, Арцаха и Диаспору. Пусть это чувство единства поможет нам в достижении наших общенациональных, общеармянских и общегосударственных целей.

И да хранит Господь нашу Родину, наш народ в Армении, в Арцахе и в диаспоре».