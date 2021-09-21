Независимость была и есть наш выбор: поздравительное послание председателя НС Республики Армения

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян по случаю 30-летия Независимости направил поздравительное послание.

«Дорогие соотечественники, 30 лет назад наш народ единодушно и решительно сделал свой выбор, осуществив многовековую мечту о Независимости. Все эти годы мы шаг за шагом создавали образ гражданина независимого государства. Борясь, иногда и отчаиваясь, мы находили себя в круговороте прав и обязанностей. Именно в этой ситуации мы основываем свое видение реальной независимости.

В этот знаменательный день мы вновь преклоняемся перед памятью всем тех, кто не пожалел своей жизни во имя защиты и безопасности страны.

Независимость была и остается нашим выбором, на котором мы уже 30 лет строим наше государство. Так будем развивать и совершенствовать нашу страну, сегодня необходим именно такой патриотизм», - как передает «Арменпресс», говорится в поздравлении председателя НС.