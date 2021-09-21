Армяне всего мира отмечают 30-летие независимости Армении
09:25, 21 Сентябрь, 2021
ЕРЕВАН, 21 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 21 сентября Третья Республика Армения отмечает 30-летие своей независимости. 30 лет назад армянский народ на референдуме сказал решительное «да» независимости Армении. При 95%-м участии взрослого населения Армении 99,5% избирателей дали положительный ответ на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что Республика Армения является демократическим независимым государством за пределами СССР?» Двумя днями позже, 23 сентября, Верховный совет страны объявил Армению независимой суверенной республикой.
История Третьей Республики Армения началась с провозглашения новой независимой Армении. Уже 30 лет в Армении действуют только Конституция и законы РА .
В этом году мероприятия, посвященные 30-летию независимости Республики Армения, будут проводиться в несколько ином формате в связи с 44-дневной арцахской войной, которая произошла в 2020 году. Мероприятия начнутся в 9:00 от военного пантеона «Ераблур», в резиденции президента состоится церемония награждения, по разным улицам Еревана пройдут шествия силовых структур, а вечером состоится торжественное мероприятие концерт классической музыки. Салют не планируется.
Первая Конституция Третьей республики была принята в 1995 году, 5 июля по итогам всенародного референдума. Действующая Конституция принята в 2015 году, 6 ноября опять в результате всенародного референдума. Флаг Республики Армения трехцветный: красный, синий, абрикосовый, герб новой независимой Армении - герб Первой Республики Армения (1918-1920 гг.), авторы которого - архитектор Александр Таманян. и художник Акоп Коджоян. Гимн Армении - гимн первой Республики Армения. Автор текста - Микаел Налбандян, автор музыки - Барсег Каначян.
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