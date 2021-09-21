Цены на цветные металлы - 20-09-21

ЛОНДОН, 21 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.39% и составила 2857.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.44% и составила 9132.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.77% и составила 2167.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.75% и составила 19050.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.45% и составила 33750.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.96% и составила 3029.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.