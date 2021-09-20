Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жени Аветисян

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Народной артистки Республики Армения Жени Аветисян. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине Народной артистки Республики Армения Жени Аветисян. Армянский народ потерял одну из выдающихся актрис современности.

Выступавшая в Национальном академическом театре имени Габриэла Сундукяна с 1964 года, сыгравшая в нескольких десятках представлений и снявшаяся в многочисленных художественных фильмах г-жа Аветисян своими ролями останется в нашей памяти как исключительный представитель армянского театра и кино.

Большой популярностью пользуются фильмы “Гикор”, “Белые грезы”, “Скала”, “Человек с «Олимпа»” и др., в которых сыграла эта талантливая и профессиональная актриса, которая была любима нашим народом на протяжении всей своей деятельности.

Разделяю скорбь семьи, коллег, поклонников известной актрисы в момент этой большой утраты”.