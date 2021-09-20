Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Анаит Топчян
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Заслуженной артистки Республики Армения Анаит Топчян. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:
“С глубокой скорбью узнал о кончине Заслуженной артистки Республики Армения, прозаика, переводчицы Анаит Топчян.
Значителен ее вклад в обогащение нашей театральной жизни. Г-жа Топчян имела плодотворную карьеру в театре, кино, на телевидении и радио, обогатив своими ролями армянский театр и кино. Талантливая артистка также основала авторский театр, который гастролировал по многим странам, представляя диаспоре и международной публике лучшие постановки армянского театра.
Велик вклад Анаит Топчян также в развитие армянской прозы, ее произведения издавались не только в Армении, но и за рубежом, переведены на многие языки.
Сегодня армянский народ потерял одного из лучших представителей интеллигенции.
Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам, поклонникам госпожи Топчян и разделяю их горе”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен