Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Анаит Топчян

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Заслуженной артистки Республики Армения Анаит Топчян. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине Заслуженной артистки Республики Армения, прозаика, переводчицы Анаит Топчян.

Значителен ее вклад в обогащение нашей театральной жизни. Г-жа Топчян имела плодотворную карьеру в театре, кино, на телевидении и радио, обогатив своими ролями армянский театр и кино. Талантливая артистка также основала авторский театр, который гастролировал по многим странам, представляя диаспоре и международной публике лучшие постановки армянского театра.

Велик вклад Анаит Топчян также в развитие армянской прозы, ее произведения издавались не только в Армении, но и за рубежом, переведены на многие языки.

Сегодня армянский народ потерял одного из лучших представителей интеллигенции.

Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам, поклонникам госпожи Топчян и разделяю их горе”.