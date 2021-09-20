Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с убедительной победой, одержанной партией “Единая Россия” на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс из правительства, в послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои искренние поздравления в связи с убедительной победой, одержанной партией “Единая Россия” на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Результаты выборов свидетельствуют о поддержке, проявляемой гражданами России тому курсу, которая последовательно реализуется политическим руководством страны.

Желаю Вам, Владимир Владимирович, претворения в жизнь всех идей и последующих проектов, ориентированных на процветание и благополучие российского народа.

Уверен, что тесное взаимодействие между недавно избранным Национальным Собранием Армении и Государственной Думой нового созыва внесёт свою важную лепту в продвижение армяно-российского союзничества”.