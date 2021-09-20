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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с убедительной победой, одержанной партией “Единая Россия” на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. 

Как  сообщили Арменпресс  из правительства,  в  послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович, 

Примите мои искренние поздравления в связи с убедительной победой, одержанной партией “Единая Россия” на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Результаты выборов свидетельствуют о поддержке, проявляемой гражданами России тому курсу, которая последовательно реализуется политическим руководством страны. 

Желаю Вам, Владимир Владимирович, претворения в жизнь всех идей и последующих проектов, ориентированных на процветание и благополучие российского народа.

Уверен, что тесное взаимодействие между недавно избранным Национальным Собранием Армении и Государственной Думой нового созыва внесёт свою важную лепту в продвижение армяно-российского союзничества”.


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