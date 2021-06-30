Анонс мероприятий на 21 сентября
18:07, Сентябрь 20, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:46 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Жени Аветисян
- 21:36 Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Анаит Топчян
- 18:26 Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину
- 18:07 Анонс мероприятий на 21 сентября
- 17:39 Премьер-министр РА — о возможностях открытия эпохи мирного развития в регионе
- 17:23 Поисковые работы в Гадруте результатов не дали
- 17:03 Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении
- 16:54 Невозможно представить Армению без Арцаха․ Карапетян инвестирует в Арцах 50 миллионов долларов
- 15:58 Самвел Карапетян планирует инвестировать в энергетику Армении до 600 миллионов долларов
- 15:49 В следующем году пропускная способность КПП Верхний Ларс увеличится в 6,5 раз. Дмитрий Вольвач
- 15:17 В Армении планируется создать 3 индустриальных парка
- 14:59 В результате деблокирования коммуникаций за 2 года ВВП РА вырастет на 30%. Ваан Керобян
- 14:50 После прошлогоднего двойного шока экономика Армении активно восстанавливается․ Керобян
- 14:42 Армения и Россия углубляют сотрудничество: Подписаны соглашения
- 14:24 По случаю Дня независимости Армении прозвучит Патриаршая проповедь
- 14:15 Россия и Армения могут совместно решать вопросы, связанные с экономикой и пандемией․ Оверчук
- 14:05 Креативный, новаторский подход усилит позиции армянского бизнеса в России. Сергей Копыркин
- 13:13 За день в России подтверждено 19744 случая COVID-19, 778 человек умерли
- 13:01 Вопрос об открытии коридора в Нахиджеван через территорию Армении не обсуждается. Вице-премьер РФ
- 12:52 Следует использовать любую возможность для стабилизации ситуации в регионе. Мгер Григорян
- 12:34 Мужчина открыл огонь в одном из вузов России․ Есть жертвы и раненые
- 12:17 На данный момент никаких контактов между Арменией и Турцией не было. Мане Геворгян
- 12:08 «Единая Россия» - лидер на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам
- 12:03 В Армении от COVID-19 вакцинированы более 366 тысяч человек․ Вакцинация продолжается
- 11:38 Товарооборот между Арменией и Россией увеличился на 16%, составив $1,9 млрд
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