Армяне России и Армянский бизнес твердо стояли и продолжают твердо стоять за государственность Армении, за Республику Армения.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА Никол Пашинян сказал об этом в своей вступительной речи на открытии Armenia Business Forum-2021 в Ереване.

«Сегодня это послание очень важно для того исторического периода, в котором мы находимся. Действительно, мы пережили жестокое, тяжелейшее испытание. После 44-дневной войны 2020 года было очень важно найти ответы на некоторые важные вопросы. И именно для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, в Республике Армения прошли внеочередные парламентские выборы. Эти выборы должны были стать или показать причинно-следственные связи различных событий 30-летней истории Третьей республики, и в конце концов, они должны были ответить на еще один очень важный вопрос: как продолжать жить и куда двигаться?

Думаю, это весьма важный вопрос. В результате выборов было зафиксировано решение граждан Республики Армения — двигаться в направлении открытия для региона эпохи мирного развития Республики Армения, и именно такой мандат выдан гражданами Республики Армения своему правительству — правительству Республики Армения", - подчеркнул Пашинян.

А возможно ли применить этот теоретический тезис на практике? Пашинян сказал, что нужно понять всех скептиков, потому что каждый день происходят события, судя по которым можно сделать вывод, и, по всей видимости, существуют силы, которые хотят продемонстрировать, что эпоха мирного развития в нашем регионе невозможна.

«Однако правительство Республики Армения, четко осознавая, насколько сложна стоящая перед ним задача и перед каким вызовом оно стоит, будет последовательным и будет вести Республику Армения по этому пути. Должен констатировать, что на этом пути нужны крепкие нервы, хладнокровие, рассудительность», - добавил премьер-министр.

Он представил инструменты, с помощью которых, по его мнению, должна быть установлена и открыта эпоха мирного развития.

«Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций — согласно трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Я считаю, что решение этой проблемы очень важно в контексте нашей дискуссии, потому что открытие региональных коммуникаций должно наконец позволить Армении преодолеть 30-летнюю блокаду, что означает существенное изменение инвестиционного климата в Армении, м изменить структуру экономики так, чтобы страна и государство стали более устойчивыми и конкурентоспособными», - заключил Пашинян.