Поисковые работы в Гадруте результатов не дали

20 сентября поиск тел военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной арцахской войны, продолжился в Гадрутском районе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Поиск не дал результатов, тел или останков не обнаружено», - сказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, с момента прекращения огня 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций обнаружено и эвакуировано 1667 останков.