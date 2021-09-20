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Поисковые работы в Гадруте результатов не дали

Поисковые работы в Гадруте результатов не дали

20 сентября поиск тел военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе 44-дневной арцахской войны, продолжился в Гадрутском районе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. 

«Поиск не дал результатов, тел или останков не обнаружено», - сказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, с момента прекращения огня 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций обнаружено и эвакуировано 1667 останков.

 

 


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