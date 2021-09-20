Самвел Карапетян планирует инвестировать в энергетику Армении до 600 миллионов долларов

Энергетика - основа устойчивой экономической деятельности любой страны, в случае с Арменией это важно вдвойне.

Как передает Арменпресс, об этом сказал председатель "Ассоциации армянских бизнесменов", президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян в своейречи на открытии Armenian Business Forum-2021в Ереване, представляя программы группы компаний "Ташир" для следующие пять лет.

«Мы планируем инвестировать до 600 миллионов долларов в обеспечение энергетической безопасности, включая создание новых производственных мощностей и модернизацию электрических сетей», - сказал Карапетян.

Армянский бизнесмен призывает объединить усилия вокруг Армении.

«Армяне - это народ с реальным потенциалом, а наша задача - консолидировать наши ресурсы для устойчивого будущего», - заключил Карапетян.