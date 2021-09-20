Мы планируем создать 3 индустриальных парка с качественной инфраструктурой для привлечения производственных компаний из Ирана, России и других стран.

Как передает Арменпресс, министр Керобянсказал об этом в беседе с журналистами в ходе дискуссии на тему «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» в рамках Armenian Business Forum-2021 в Ереване.

«В ближайшее время в Армении планируется создать 3 индустриальных парка. Хочу отметить, что ряд российских компаний, испытывающих трудности в общении с иностранными партнерами из-за санкций, рассматривают Армению как дружественную площадку для ведения бизнеса без ограничений», - сказал Керобян.

По его словам, Армения готова поделиться с ними своими возможностями в США и Европе. «Мы будем рады привлечь российских партнеров ко всем нашим инфраструктурным проектам, многие из них уже участвуют в крупных проектах. Один из них участвует в тендере, например, на проектирование и строительство станции метро, которая будет стоить около 150 миллионов долларов», - сказал он.

Министр подчеркнул, что уже есть договоренности с одной из компаний, при экспорте солнечных панелей из Армении в США планируется использовать российские комплектующие.