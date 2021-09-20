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В результате деблокирования коммуникаций за 2 года ВВП РА вырастет на 30%. Ваан Керобян

В результате деблокирования коммуникаций за 2 года ВВП РА вырастет на 30%. Ваан Керобян

По словам министра экономики РА Вагана Керобяна, разблокирование коммуникаций  в регионе даст Армении 30% -ный рост ВВП за 2 года. 

Как  передает Арменпресс, министр сказал об этом в беседе с журналистами в ходе дискуссии на тему «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» в рамках Armenian  Business Forum-2021 в Ереване.

«Рассчитано, что разблокировка коммуникаций через 2 года даст Армении 30% роста ВВП», - сказал министр, добавив, что это подтверждается исследованиями Всемирного банка и Азиатского банка развития. 

Керобян пояснил, что рост произойдет, если будут разблокированы все коммуникации между Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Комментируя  мероприятие, он отметил, что разблокировка коммуникаций не была основной  темой форума, но все понимают, что это значительно улучшит возможности и сделает все инициативы конкурентоспособными.


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