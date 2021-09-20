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После прошлогоднего двойного шока экономика Армении активно восстанавливается․ Керобян

После прошлогоднего двойного шока экономика Армении активно восстанавливается․ Керобян

Министр экономики РА Ваан Керобян уверяет, что по сравнению с прошлым годом -  последвойного шока в стране,уже в этом году  наша экономика довольно быстро восстановилась.

Как  передает Арменпресс, в ходе дискуссии на тему «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» в рамках Armenian  Business Forum-2021 в Ереване  Керобянзаявил, что в первом полугодии 2021 года в Армении зарегистрирован реальный экономический рост.

«В этом году мы зарегистрировали экономический рост на 5% —по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хочу отметить, что очень быстро растетэкспорт экономики РА. Мы, согласно программе правительства, планируем руководствоваться инвестиционной моделью. Мы планируем делать большие инвестиции в различные инфраструктуры», - сказал Керобян.

 

 


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