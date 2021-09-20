Россия и Армения могут совместно решать вопросы, связанные с экономикой и пандемией․ Оверчук

Россия готова помочь Армении совместными усилиями преодолеть экономический кризис и пандемию.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе дискуссии на тему «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» в рамках Armenian Business Forum-2021в Ереване заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Экономическое сотрудничество между Россией и Арменией имеет довольно глубокие корни. Совместными усилиями мы можем помочь друг другу найти ответы на такие глобальные вызовы, как экономический кризис и пандемия. Вместе мы сможем достичь лучших результатов и даже превзойти их. В этом году мы уже видим положительные результаты в рамках совместной торговли - чуть более 17%», - отметил Оверчук.

Однако, по его словам, текущие результаты торговли не могут удовлетворить стратегических партнеров, так как можно делать лучше— нужно делать лучше.

«У нас есть серьезный потенциал для рекордного роста совместной торговли и инвестиций, а главное, у нас есть эффективные инструменты для сотрудничества. РФ и Армянские предприниматели получают поддержку от государства, есть возможность использовать инструменты и российских институтов. Все это несомненно поспособствует развитию их бизнеса», - сказал российский вице-премьер.

Он выразил надежду, что в рамках бизнес-форума Армения откроет для себя Россию заново. По словам Оверчука, Россия может предложить эффективные решения для транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

«Мы ожидаем, что в результате сегодняшнего мероприятия появятся новые совместные проекты, которые позволят нам сделать серьезный шаг в двусторонних отношениях», - сказал Оверчук.