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За день в России подтверждено 19744 случая COVID-19, 778 человек умерли

За день в России подтверждено 19744 случая COVID-19, 778 человек умерли

По состоянию на 20 сентября подтверждено 19 тысяч 744 новых случая заболевания коронавирусом, 11 тысяч 992 гражданина выздоровели, 778 умерли.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав РФ. 

«Всего подтверждено 7 миллионов 294 тысячи 672 случая заболевания коронавирусом, из которых 6 миллионов 510 тысяч 674 завершились выздоровлением, 198 тысяч 996 - смертью», - сказали в Минздраве России.

 

 


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