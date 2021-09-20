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Мужчина открыл огонь в одном из вузов России․ Есть жертвы и раненые

Мужчина открыл огонь в одном из вузов России․ Есть жертвы и раненые

МВД РФ сообщило обубитых и раненых в результате перестрелки в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Как передает  Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, полиция задержала человека, открывшего огонь по университету.

«Сегодня утром дежурная часть полиции получила сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны выстрелы. По предварительным данным, есть пострадавшие и раненые», - говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, Минздрав России сообщает, что 14 человек пострадали, 5 человек погибли. Ранее сообщалось о 10 раненых.

«На месте  работают 9 бригад скорой помощи. Травмы разные, так как находившиеся в здании люди выпрыгивали из окон. Личности жертв выясняются», - сказали в Минздраве России. 

Следственный комитет страны возбудил дело по факту.


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