«Единая Россия» - лидер на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам
12:08, 20 Сентябрь, 2021
Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, за лидирующей партией идет КПРФ, которая является лидером в 15 одномандатных округах, а также партия «Справедливая Россия - за правду» в 7 округах.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после разработки 85,05% протоколов.
ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" лидируют в одном одномандатном округе каждая.
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