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«Единая Россия» - лидер на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам

«Единая Россия» - лидер на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам

Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, за лидирующей партией идет КПРФ, которая является лидером в 15 одномандатных округах, а также партия «Справедливая Россия - за правду» в 7 округах. 

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после разработки 85,05% протоколов.

ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" лидируют в одном одномандатном округе каждая.

 


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