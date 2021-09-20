«Единая Россия» - лидер на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам

Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму по 195 одномандатным округам

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, за лидирующей партией идет КПРФ, которая является лидером в 15 одномандатных округах, а также партия «Справедливая Россия - за правду» в 7 округах.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ после разработки 85,05% протоколов.

ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" лидируют в одном одномандатном округе каждая.