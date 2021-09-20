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Товарооборот между Арменией и Россией увеличился на 16%, составив $1,9 млрд

Товарооборот между Арменией и Россией увеличился на 16%, составив $1,9 млрд

Товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии 2021 года увеличился на 16%,  составив $1,9 млрд. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян в рамках Armenian  Business Forum-2021.

Григорян  напомнил, что в 2019 году впервые товарооборот между Арменией и Россией превысил $2 миллиарда. 

«Несмотря на пандемию, введенныю ограниченияна передвижение наших граждан, перемещение товаров, в 2020 году нам удалось зафиксировать лишь небольшое снижение двусторонней торговли», - сказал вице-премьер.

А что касается текущего года, Григорян отметил, что рост уже очевиден. 

«За первое полугодие товарооборот составил $1,9 млрд  (рост на 16%), рост импорта составил 9%, экспорта - 36%».

Основную часть экспорта составили драгоценные и недрагоценные металлы, камни и  изделия из них, продукция машиностроения, сельскохозяйственная продукция, легкая промышленность, химическая продукция и продукты питания. Григорян отметил, что есть очевидные перспективы увеличения объемов экспорта, прежде всего несырьевой  продукции.

«Все это свидетельствует о том, что было бы целесообразно и рационально активизировать производственное сотрудничество, развитие производств и совместных корпораций, реализовывать совместные инновационные проекты, которые позволят нам быть конкурентоспособными с зарубежными партнерами», - сказал Мгер Григорян.

 

 

 


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