В Армении будет производиться вакцина Sputnik Light

В Армении будет производитьсяантикоронавируснаявакцина Sputnik Light.

Как передает Арменпресс, в ходе проходящего в Ереване форума «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Григорян в первую очередь выразил России благодарность за поддержку в противодействии распространению COVID-19 в Армении —в контексте сотрудничества с Россией в области здравоохранения.

«Несколько партий вакцины Sputnik V были приобретены через Российский фонд прямых инвестиций, а также был организован процесс передачи технологий для производства вакцины Sputnik Light в Армении», - сказал Григорян.