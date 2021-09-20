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В Армении будет производиться вакцина Sputnik Light

В Армении будет производиться вакцина Sputnik Light

В Армении будет производитьсяантикоронавируснаявакцина Sputnik Light.

Как  передает Арменпресс, в ходе  проходящего в  Ереване форума «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты» об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Григорян  в первую очередь выразил России благодарность за поддержку в противодействии распространению COVID-19 в Армении —в контексте сотрудничества с Россией в области здравоохранения.

«Несколько партий вакцины Sputnik V были приобретены через Российский фонд прямых инвестиций, а также был организован процесс передачи технологий для производства вакцины Sputnik Light в Армении», - сказал Григорян.


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