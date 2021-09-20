COVID-19: в Армении подтверждено 342 новых случая, 12 человек скончались

В Армении в целом подтверждено 253.942 случая заболевания коронавирусом, из которых 236 578 - случаиизлечения и 5 143 - смерти. 11029 пациентов на данный момент проходят курс лечения от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

По состоянию на 11:00 часов 20 сентября подтверждено 342 новых случая заболевания коронавирусом, 490 граждан выздоровели, 12 умерли. За сутки в Армении было проведено 4025 тестирований.

Таким образом, общее количество тестов составило 1 миллион 655 тысяч 479.

Накануне был зарегистрирован один случай смерти, когда пациентболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания.

Общее количество таких случаев - 1192.