Разблокировка транспортных связей позволит увеличить товарооборот между Арменией и Россией. Оверчук

Вице-премьер России Алексей Оверчук выразил уверенность, что разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе увеличит товарооборот между Арменией и Россией.

Как передает Арменпресс, такое мнение Оверчук выразил в беседе с журналистами в Ереване, в рамкахArmenia Business Forum.

В первую очередь он отметил, что рабочая группа, созданная под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, продолжает работать,проводит встречи, последняя встреча состоялась в середине августа.

«Все стороны настроены разблокировать экономические и транспортные связи в регионе. Конечно, обсуждается, как это сделать, но всем однозначно ясно, что разблокировка, восстановление транспортного маршрута создаст значительные новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе между Россией и Арменией», - сказал Оверчук.

Вице-премьер РА Мгер Григорян, отвечая на вопрос, как разблокировка повлияет на объемы товарооборота с Россией в регионе, сказал, что на данный момент сложно прогнозировать точный рост объемов.

"Есть два фактора, которые еще предстоит изучить. Первый: мы много лет находимся в сфере ограничений. Очевидно, что разблокировка будет иметь положительный эффект, но мы должны продолжать изучать, как будети с точки зрения объемов», - сказал вице-премьер.

Соглашение о создании трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, чтобы разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе, было достигнуто 11 января после встречи лидеров трех стран в Москве.