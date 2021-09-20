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Азербайджанская сторона вернула двух граждан Армении, оказавшихся на подконтрольной ей территории

Азербайджанская сторона вернула двух граждан Армении, оказавшихся на подконтрольной ей территории

 В результате работы, проведенной пограничниками Службы национальной безопасности РА  и Федеральной службы безопасности РФ, 19 сентября в 23:45 часов  азербайджанская сторона вернула двух граждан РА, оказавшихся на ее территории вечером18 сентября. 

Об этом Арменпресс сообщили в Службе национальной безопасностиРеспублики Армения.

«19 сентября с.г. Служба национальной безопасности Республики Армения распространила заявление, в котором говорится, что двое жителей общины Касах Котайкской области Республики Армения при передвижении по дороге Горис-Воротан отклонились от магистрали  и оказались на территории, находящейся под контролем Азербайджана.

Сообщаем вам, что в результате работы, проведенной сотрудниками СНБ РА и пограничной службы ФСБ России, в 23:45 часа азербайджанская сторона вернула вышеупомянутых лиц», - говорится в сообщении.


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