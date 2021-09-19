Эрдоган коснулся армяно-турецких отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции перед визитом в Нью-Йорк, что премьер-министр Грузии передал ему предложение Никола Пашиняна относительно встречи.

Как передает Арменпресс, на вопрос о том, как думает Эрдоган, допустит ли Пашинян открытие коридора между Нахиджеваном и Азербайджаном, Эрдоган дал следующий ответ:

«Открывать ли не открывать этот коридор - вопрос политический.

Наверное, стоит задуматься, что, с одной стороны, Пашинян говорит это, а с другой - хочет встретиться со мной.

Если он хочет встретиться с Тайипом Эрдоганом, вот тут есть несколько уже известных шагов, которые необходимо совершить.

Мы не закрыты для переговоров, мы будем вести переговоры. На самом же деле до меня дошло его желание встретиться со мной, которое он передал через премьер-министра Грузии. Но, как я уже сказал, параллельно с подготовкой к этим встречам они должны предпринять позитивные шаги.

Если переданная через премьер-министра Грузии просьба о диалоге по этим вопросам и этот шаг к началу нового процесса действительно искренни, я со своей стороны проявлю нашу искренность, а там уже начнется дипломатия (диалог).

Естественно, в случае начала диалога нужно что-то обсуждать.

Надеюсь, что здесь возобладают не негативные, а позитивные подходы. Так что я надеюсь, что эта проблема между Азербайджаном и Арменией будет преодолена открытием этих коридоров».