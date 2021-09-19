ЗПЧ  РА привлек внимание МККК   на проблему 2 граждан РА, оказавшихся на подконтрольной  Азербайджану территории

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян проинформировал главу представительства Международного комитета Красного Креста в Армении о проблеме двух граждан Республики Армения, оказавшихся на подконтрольной Азербайджану территории, передал информацию, полученную аппаратом Омбудсмена и попросил держать вопрос под непосредственным вниманием.

Как передает Арменпресс, Арман Татоян на своей странице в Facebook написал также, что сотрудники аппарата Защитника прав человека РА беседовали об исчезновении двух жителей Касахской общины Котайкской области со Службой национальной безопасности Республики Армения.

«В СНБ нам подтвердили, что наши соотечественники из Касаха отклонились от дороги и оказались на участке, который в настоящее время находится под контролем Азербайджана.

Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами по СНБ в рамках нашей компетенции. Могу вас заверить, что СНБ в настоящее время принимает активные меры по возвращению наших соотечественников.

Я лично разговаривал с семьями пропавших без вести. Из этого разговора также можно предполжить, что они действительно отклонились. Я также разговаривал с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении. Я проинформировал о проблеме, передал полученную информацию, попросил держать этот вопрос под непосредственным вниманием», - подчеркнула Омбудсмен РА.

Арман Татоян еще раз подчеркнул в своей записи: «Мы сами должны создать гарантии защиты и безопасности наших прав. Пока мы этого не сделаем, такие случаи не прекратятся. Всегда будет неопределенность. Вот уже почти год, как я предупреждал о проблемах, оперируя конкретными фактами».