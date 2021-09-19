Пресс-секретарь МИД Ирана затронул вопрос автомагистрали, соединяющей Иран и Армению

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде затронул вопрос о магистрали, соединяющей Иран и Армению.

Как передает Арменпресс, IRNA сообщает, что пресс-секретарь подчеркнул политику приоритета территориальной целостности соседних стран, заявив, что Иран пытается сбалансированно использовать свою поддержку в отношении соседей.

Отвечая на вопрос об аресте иранских водителей грузовиков Азербайджаном, Хатибзаде сказал, что Иран занимается этим вопросом, и потребовал немедленного освобождения водителей, а также встречи с официальными лицами для обеспечения фундаментального решения проблемы.

12 сентября СНБ Республики Армения сообщила, что полиция Азербайджанской Республики остановила и проверила грузовые документы водителей грузовиков с иранскими номерными знаками в районе поселка Воротан, на отрезке межгосударственной дороги, перешедшем под контроль Азербайджана. В связи с инцидентом посольство Ирана в Армении заявило, что в повестке дня Ирана стоит снятие препятствий на дорогах.

Согласно заявлению, Иран внимательно следит за развитием событий в Кавказском регионе, происходящих в последние месяцы, и будет использовать различные способы облегчения торговли с соседними странами, включая Армению. По данным СМИ, азербайджанцы арестовали двух водителей грузовиков.