Состоялся традиционный Фестиваль гаты  в Вайоц Дзоре, в приграничном селе Хачик: гости влюбляются в село

Свежие фрукты, вина, традиционные блюда, армянские традиции, всевозможные товары – и конечно же, ароматная гата, ставшая символом дня. В приграничном селе Хачи́к Вайоц Дзорской области состоялся 7-й традиционный Фестиваль гаты́ (первый состоялся в 2014 году).

Как передает Арменпресс, самым «вкусным» моментом фестиваля стала торжественная церемония нарезания огромной круглой гаты - символа дня. Затем были представлены национальные песни и танцы, которые придали больше празднику еще больше вкуса и запаха и завершили фестиваль.

Священник села Хачик отец Ованес Матевосян отметил, что гатá считается символом села Хачик. «Гата – это круг, символ вечности. Надо сказать, что гата почиталась нашими предками с древних времен, ее брали в дорогу, ведь путешествуя на большие расстояния на лошадях или ослах, нужна была еда вкусная и непортящаяся. И смысл 7-го фестиваля состоит именно в том, чтобы через фестиваль подчеркнуть вечность «символа самой вечности» - гаты», - сказал священник.

Отец Ованес подчеркнул: в этот день деревня открыта для всего мира, у жителей деревни есть возможность пообщаться не только с нашими соотечественниками, но и со многими туристами, в результате чего активизируется и гостиничный бизнес. Люди не только принимают и развлекают туристов, но и приобщают к нашим национальным ценностям. По его словам, фестиваль стал тем праздником, благодаря которому люди просто влюбляются в Хачик хотят вновь и вновь приезжать в деревню.

Глава администрации села Хачик Вайоцдзорского района Овик Смбатян заверил, что фестиваль по праву завоевал славу и стал ожидаемым событием для многих - как жителей села, так и гостей фестиваля.

«Поскольку Хачик находится в 21 километре от ближайшего села, уже одно это создает сельчанами трудности в реализации своих товаров, и этот праздник помогает жителям круглый год продавать продукцию, которую они создали. В селе уже начало развиваться гостиничное хозяйство. Многие уже полностью готовы к приему туристов. Людей, которые занимаются этой сферой, становится все больше», - сказал глава общины Овик Смбатян.

Он сказал, что война и коронавирус, к сожалению, нарушили все процессы, но он думает, что в этом году они смогли хорошо и позитивно начать все с новой страницы.

Гаяне Габоян