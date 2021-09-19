Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем вернулся на Землю
12:52, 19 Сентябрь, 2021
Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем вернулся на Землю.
На борту корабля были четверо человек, среди них миллиардер Айзекман, полностью оплативший миссию. Это первый в истории полет в космос полностью непрофессионального экипажа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РБК.
Космический корабль Crew Dragon, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантике, благополучно вернув своих пассажиров на Землю. Об этом сообщает SpaceX.
«Добро пожаловать обратно на Землю», — написала компания в Twitter.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
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