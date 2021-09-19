Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем вернулся на Землю.

На борту корабля были четверо человек, среди них миллиардер Айзекман, полностью оплативший миссию. Это первый в истории полет в космос полностью непрофессионального экипажа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РБК.



Космический корабль Crew Dragon, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантике, благополучно вернув своих пассажиров на Землю. Об этом сообщает SpaceX.



«Добро пожаловать обратно на Землю», — написала компания в Twitter.