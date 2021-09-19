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Президент Республики Арцах  Араик Арутюнян посетил недавно открывшийся Аскеранский цементный завод

Президент Республики Арцах  Араик Арутюнян посетил недавно открывшийся Аскеранский цементный завод

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил недавно открывшийся цементный завод ЗАО «Савва», действующий в Аскеранском районе и на месте ознакомился с проводимыми здесь работами.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, в результате реализации инвестиционной программы на сумму около 2 миллионов долларов США, реализованной в послевоенный период, по данным компании, ежегодно будет производиться 60-65 тысяч тонн высококачественного цемента, а также кирпич  и другие  строительные материалы из бетона и газобетона,  которые пользуются большим спросом на местном рынке.

Завод оснащен современными производственными линиями, а в полном объеме работы начнутся в ноябре текущего года, обеспечивая около 100 рабочих мест со средней заработной платой 250 тыс. драмов. 

Согласно источнику, президент Арцаха приветствовал инициативу компании, подчеркнув, что намеченные программы, в случае их полной реализации, могут сыграть решающую роль в развитии отечественной экономики.

 

 


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