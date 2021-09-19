Президент Республики Арцах  Араик Арутюнян посетил недавно открывшийся Аскеранский цементный завод

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил недавно открывшийся цементный завод ЗАО «Савва», действующий в Аскеранском районе и на месте ознакомился с проводимыми здесь работами.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, в результате реализации инвестиционной программы на сумму около 2 миллионов долларов США, реализованной в послевоенный период, по данным компании, ежегодно будет производиться 60-65 тысяч тонн высококачественного цемента, а также кирпич и другие строительные материалы из бетона и газобетона, которые пользуются большим спросом на местном рынке.

Завод оснащен современными производственными линиями, а в полном объеме работы начнутся в ноябре текущего года, обеспечивая около 100 рабочих мест со средней заработной платой 250 тыс. драмов.

Согласно источнику, президент Арцаха приветствовал инициативу компании, подчеркнув, что намеченные программы, в случае их полной реализации, могут сыграть решающую роль в развитии отечественной экономики.