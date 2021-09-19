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Пограничники ведут работы по обнаружению 2 граждан РА, оказавшихся на подконтрольной Азербайджану территории

Пограничники ведут работы по обнаружению 2 граждан РА, оказавшихся на подконтрольной Азербайджану территории

18 сентября около 21:00 часов  в Службу национальной безопасности Республики Армения поступила информация о том, что в тот же день двое жителей общины Касах Котайкской области Республики Армения (данные известны) отклонились от автомагистрали на отрезке Горис-Воротан и оказались на территории, находящейся под контролем Азербайджана. 

Об этом Арменпресс сообщили в Службе национальной безопасности Республики Армения.

«Пограничниками СНБ РА и ФСБ РФ осуществляется соответствующая работа по их поиску», - говорится в сообщении.


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