Пограничники ведут работы по обнаружению 2 граждан РА, оказавшихся на подконтрольной Азербайджану территории

18 сентября около 21:00 часов в Службу национальной безопасности Республики Армения поступила информация о том, что в тот же день двое жителей общины Касах Котайкской области Республики Армения (данные известны) отклонились от автомагистрали на отрезке Горис-Воротан и оказались на территории, находящейся под контролем Азербайджана.

Об этом Арменпресс сообщили в Службе национальной безопасности Республики Армения.

«Пограничниками СНБ РА и ФСБ РФ осуществляется соответствующая работа по их поиску», - говорится в сообщении.