В России стартовал заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы  

Третий заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва начался в воскресенье в большинстве субъектов РФ. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени в каждом регионе, при этом участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе снова открылись для избирателей в 08:00 по местному времени (23:00 мск субботы).

Как передает Арменпресс, в выборах депутатов Госдумы участвуют 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

По партийным спискам выдвинуто 3 тыс. 812 кандидатов, а по одномандатным округам - 2 тыс. 20 человек, в том числе 10 самовыдвиженцев. Самый многочисленный список у "Единой России" (393 человека), а самый малочисленный - у "Новых людей" (195). В свою очередь одномандатников больше всего у ЛДПР (224), меньше всего - в списках "Зеленой альтернативы" (27).

Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний разного уровня во всех 85 субъектах РФ, будет замещено более 31 тыс. мандатов. Помимо выборов в Госдуму, в 46 субъектах страны проходят региональные выборы. Так, в девяти регионах проходят выборы высших должностных лиц, в 39 - выборы депутатов законодательных органов власти, а еще в двух субъектах (Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента. При этом парламент Дагестана изберет главу республики 14 октября. Кроме того, по всей России жители выбирают городских и муниципальных депутатов.

Участки для голосования по всей стране завершат прием избирателей в 20:00 19 сентября, после этого начнется подсчет голосов. Официально для всей страны голосование завершится в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в Калининграде. Всего в России открыты 96 тыс. избирательных участков, а за рубежом - 348 участков в 144 странах.

Избирательные участки по всей стране открылись 17 сентября в 08:00 по местному времени. В это же время запустилась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), принять участие в котором могут более 2,6 млн человек в семи субъектах РФ: Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

По информации ТАСС, общая явка по России составила 31,51% по состоянию на 20:00 мск субботы (без учета дистанционного электронного голосования).