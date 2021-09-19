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COVID-19:  в Армении подтверждено 507 случаев заражения, 489 случаев выздоровления, 14 случаев смерти

COVID-19:  в Армении подтверждено 507 случаев заражения, 489 случаев выздоровления, 14 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 19 сентября, в целом  в Армении было подтверждено 253 600 случаев заболевания коронавирусом, из которых 236 088 случаев выздоровления, а 5 131 случай смерти. 11190 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 1 651 454 теста.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 18 сентября было проведено 5436 тестов, по результатам  которых  подтверждено 507 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 489 случаев выздоровления и 14 случаев смерти.

В этот же день было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но смерть наступила  от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1191.

 


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